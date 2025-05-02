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Северодвинец неудачно пытался подкупить полицейского

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «б» ч.4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, в крупном размере).

 Следствием установлено, что 16 мая 2025 года в торговом отделе в городе Северодвинске сотрудниками полиции задокументирован сбыт товара, принадлежащего индивидуальному предпринимателю, без маркировки и соответствующей информации. Управляющий указанным отделом, в котором фактически реализовывалась контрафактная одежда и обувь, достал из одежды 50 купюр по 5 тысяч рублей каждая и предложил их сотруднику полиции за возврат товара и прекращение правового разбирательства. Его противоправные действия пресекли и доставили в следственный орган.  

 Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

 

29 май 08:52 | : Происшествия

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