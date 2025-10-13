Новогодняя проповедь митрополита Корнилия в Карпогорах

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 1 января 2026 года, в канун праздника святого праведного Иоанна Кронштадтского, совершил вечерню всенощного бдения в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карпогорах (Пинежский округ).

Архипастырю сослужили клирики епархии, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Ирины Якуниной.

По окончании богослужения митрополит Корнилий обратился к прихожанам со словом назидания, полный текст которого приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сегодня, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, мы с вами собрались в этом святом храме для того, чтобы почтить память нашего земляка, святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Прославляя его святую память мы с вами приходим сюда, в этот храм, посвященный святым первоверховным апостолам Петру и Павлу. Многие святые Христовы апостолы потрудились во благовестии Христовом, но больше всех потрудились святые апостолы Петр и Павел, и Церковь именовала их первоверховными апостолами. Сегодня мы с вами слышим такие слова Священного Писания: «Во всю землю изыде вещание их, и в концы вселенныя глаголы их». Так пророчески похваляет апостольский подвиг святой царь Давид Псалмопевец. Обратим особое внимание, куда отправился Господь, чтобы призвать к Себе первых учеников и апостолов. Не пошел Господь в Иерусалимский храм, где было много богословов, не пошел Он и во дворец царя Ирода, где было много ученых людей, а пошел на Галилейское море, где было много простых рыбаков, и Господь призвал их к Себе на апостольское служение. Почему же так поступил Господь? Потому что Господь смотрит не на ученость человека, не на его положение в обществе, но взирает на его сердце. Простые рыбаки имели чистые верующие сердца, знали Священное Писание и ожидали пришествие в мир Христа Спасителя. Они по слову Спасителя тотчас оставили всё – и свои ладьи, и сети, и богатый улов, и пошли по стопам Божественного Учителя. Святой апостол Петр стал в числе избранных трех апостолов с Иоанном Богословом и Иаковом, он был свидетелем великих таин судеб Божиих. Мы с вами видим в Евангелии, как он вместе с апостолами Иоанном и Иаковом были свидетелями Преображения Господня на горе Фавор, они видели, как Господь воскресил дочь Иаира, они видели Его в Гефсиманском саду молящегося даже до кровавого пота. В жизни апостола Петра было отступление, когда во дворе первосвященника Каиафы он отрекся от Господа, но своим слезным покаянием он затем испросил у Спасителя прощения его согрешения, и когда Господь Воскресший явился Своим святым ученикам и апостолам на море Тивериадском, Он трижды вопрошал апостола Петра: «Симоне Ионин, любиши ли Мя?» И трижды апостол Петр говорил: «Да, Господи, я люблю Тебя», и Господь отвечал ему: «Паси агнцы Моя». Святые отцы говорят, что вопрошая трижды апостола Петра, Господь его снова восстановил в апостольском служении. Он много потрудился для проповеди Евангелия, устрояя Церковь Божию, и при императоре Нероне он проповедовал в Риме, и этот император воздвиг страшные гонения на первых христиан, и тогда они стали просить апостола Петра, чтобы он тайно покинул Рим. Когда он ночью вышел из Рима, увидел, как по дороге на встречу ему идет Господь Иисус Христос. Апостол Петр поклонился Ему и спросил: «Господи, куда Ты идешь?». Господь ответил ему: «Я иду в Рим, чтобы во второй раз быть распяту». Апостол Петр понял, что пришло его время, он поклонился Христу Спасителю, возвратился в Рим, был там схвачен и предан мучениям, приговорен к распятию на кресте, но он попросил мучителей распять его вниз головою. Он это сделал по своему смирению, потому что считал себя недостойным быть распятым как Христос Спаситель. Он предал свою душу в руки Божии в тот же день, в который и апостол Павел был усечен мечем. Апостол Павел до своего обращения был Савлом, он был ученым мужем и гонителем христиан. Однажды он отправился в Дамаск, чтобы там отыскивать христиан, и по дороге ночью он увидел яркий свет, от которого он ослеп, и услышал голос: «Савл, что ты гонишь Меня?» Он спросил: «Кто ты?» Ответ был таков: «Я Иисус, Которого ты гонишь». «Трудно тебе идти против рожна?», - был задан вопрос будущему апостолу Павлу. Он спросил, что же ему делать, и Господь сказал, чтобы он шел в Дамаск и нашел ученика Господа по имени Анания. Савл так и сделал, он принял Крещение, и от Святого Крещения получил исцеление не только духовных очей, но и физических. Он стал ревностным проповедником слова Христова учения. О нем сказано, что он своими стопами прошел чуть ли не всю вселенную, проповедуя Священное Евангелие. Святитель Иоанн Златоуст говорит о нем такие замечательные слова, что любовь апостола Павла была ширше всякого моря и горячее всякого огня. Своею душою он обнимал весь мир. Такую любовь ко Христу и ближним имел святой первоверховный апостол Павел и, как он пишет в своем послании, сколько пришлось ему претерпеть за проповедь Христа Спасителя. Но никакие скорби, никакие темницы и никакие побивания камнями или палками не могли сломить искреннюю веру в Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Святые апостолы до последнего своего издыхания, до последней капли крови свидетельствовали о правде Божией. Мы с вами, помня их жизненный подвиг и приходя в этот святой храм, который посвящен в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла, будем преклонять колена нашего сердца пред подвигом, который понесли святые апостолы Христовы. Будем подражать им в их вере, уповании и надежде на Господа, ведь каждый христианин является апостолом Христовым, который своим словом, житием и жизненным подвигом несет проповедь о Христе Спасителе нашем. В сегодняшний день призываю на всех вас, дорогие мои, благословение Божие, чтобы молитвами Царицы Небесной, Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии и молитвами святых первоверховных апостолов Петра и Павла, святого праведного Иоанна Кронштадтского все мы были хранимы в здравии и благоденствии на всех путях жизни нашей во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!

С праздником поздравляю всех вас, дорогие мои!