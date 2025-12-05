Илья Муромец vs Супермен. Ещё раз о квасном идиотизме

Утро в России, как известно, начинается с Камчатки.

Ой, не только утро, но и ночь…

Камчатским школьникам не рекомендовали костюмы зарубежных персонажей на Новый год.

В "черный" список попали Человек-паук, Эльза, Супермен и Леди Баг и ряд других героев иностранных мультиков и комиксов. В перечень рекомендованных персонажей вошли Красная Шапочка, Колобок, Баба Яга, Змей Горыныч и другие.

От Камчатки до Архангельска примерно 3000 км (если по прямой), но до нас докатилось очень быстро. Так, что «новому явлению в культурной жизни» был посвящён отдельный выпуск ток-шоу «Позиция» (анонс выше).

Прежде всего, меня интересовало, кто придёт защищать этот идиотизм. И очень расстроился, когда увидел в этом качестве Елену Доценко, бывшего министра по молодёжным делам и нынешнего депутата. Надеюсь, это не партия («Единая Россия») приказала.

Впрочем, каждый человек имеет право на свою позицию. С ней, даже изначально будучи противником, можно согласиться. Важны аргументы.

Кто додумался вставит в список «опасных на детском празднике» предметов… волшебные палочки?! Просто смертельный удар по Гарри Поттеру, самому популярному детскому герою всей первой четверти XXI века. Это даже не игрушечные сабли или шпаги, это чисто технический атрибут волшебства… а глаз при желании можно выколоть и пальцем. Зато просто искрит зависть к его «литературной матери» Джоан Роулинг, заработавшей миллионы чисто литературным трудом. Наши даже пытались подражать, создав альтернативную Таню Гроттер с российскими корнями (которую иностранный суд признал плагиатом), но она не потянула даже на пародию.

От Елены Доценко (она ещё и преподаватель) мы узнали, что современные школьники прекрасно знают названия американских городов, когда в своих, исконно поморских, путаются. Не в архангельска-северодвинсках-новодвинсках, а тех, чьи названия и я сходу не воспроизведу, тем более, не покажу на карте. А это значит, «не тому детей на уроках географии учат», за сим мерещится идеологический сговор и провокация. Интересно, как вы посмотрите на пятиклассника, который первый раз слышит про Вашингтон или Чикаго? А вот про Лопшеньгу его вряд ли спросят на экзаменах в любой вуз. Я без этой Лопшеньги прожил 40 с лишним лет без особых проблем и комплексов.

Так же от Елены Юрьевны узнаём, что в противовес их Эльзе у нас есть своя… Снежная Королева. Вот это да… всегда считал её литературного отца (Ганса Х. Андерсона) одним из самых шведских шведов. Да если бы она и была россиянкой (в четвёртом поколении), всё равно гордиться нечем – холодная, циничная стерва… ну никаких природных черт наших милых добрых женщин. Неужели всё дело в неприязни к новому, заграничному? Мелковато для министерского размаха.

И в полный ступор меня ввело сетование партнёра Доценко по зелёному столу Северного на то, что никто из детей не приходит на новогодний праздник в костюмах военных и санитарок, вот, мол, где был бы патриотизм.

Не патриотизм, а идиотизм. Который я обличал не одно 9 мая, когда особо рьяные в квасном патриотизме родители переодевают своих детишек в фронтовые гимнастёрки с орденами и «весело идут на кладбище поминать родственников-ветеранов» (цитата из письма в редакцию). А тут предлагается Новый год превратить в очередной «урок мужества»… точнее, урок лицемерия по отношению к тем, кто погибал за то, чтобы войны никогда больше не было.

Если же перейти конкретно к проблеме новогодних костюмов… как вы представляете костюм Ильи Муромца с обязательной булавой (отличительная черта этого богатыря по Васнецову), если для кого-то пластмассовая шпага травмоопасна? Или своего ребёнка в костюме Колобка… его же одноклассники поджопниками (пардон) замучают. И всей моей фантазии не хватает представить девочку, которая согласится на главном празднике года предстать перед мальчиками в образе Бабы Яги с огромной бородавкой на носу (картинки посмотрите).

«А вот в советское время…» - периодически слышалось в ходе передачи. В советское время мы ежегодно в этот день были то мишками, то зайчиками, то снежинками. Не от скудости фантазии, от недостатка родительских возможностей, а также убогости швейной промышленности.

Да, мы не играли в американских суперменов… мы себе их даже представить не могли, из-за «железного занавеса» не было видно. Неужели о нём мечтает молодой депутат и преподаватель САФУ, доцент кафедры философии? Если бы нам в том возрасте предложили сыграть в героев, мы выбрали неуловимых мстителей, больше некого. И всем бы взрослым мало не показалось…

Давайте признаем очевидное – битву за детские умы в кинематографе и литературе мы проиграли Америке вчистую, как только стало можно, их «Том и Джерри» напрочь убрал советскую альтернативу в виде «Ну, погоди!», вам это подтвердит любой кинопрокатчик. Как с этим бороться цивилизованным (не запретительным) способом? Создать что-то своё, что привлечёт детей, в кого захочется им играть, кто смелостью и ловкостью затмит Спайдермена. А, если не можем… тогда как в анекдоте про одесскую маму и жареную рыбу.

Примечательно, что предложение камчатским культурологам быстро нашло поддержку на самом верху, и уже вынесено на обсуждение Госдумы. Остаётся выяснить, кто пролоббировал подобную запретительную меру и в чью пользу.

А вот, кто её двинул парламентариям, известно. Некто Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. Сам себе глава (сам создал, сам возглавляет, что всегда напрягает). И речь именно о запрете, с соответствующими карательным последствиями для нарушителей. Штрафовать будут, сажать или объявлять иноагентами? Время покажет.

Что надо знать о Бородине в контексте данной статьи? То, что его дочь зовут… Николь. И эти люди запрещают нам ковырять в носу (играть в иностранных супергероев).

Специалисты в области воспитания и идеологии, не связанные партийной дисциплиной, хором говорят о деструктивных последствиях подобных запретов на неокрепшие детские умы – по сути, это первые уроки лицемерия и двойной жизни. В садике (школе) говорят одно, дома любимые родители – другое. На этом когнитивном диссонансе и навернулась советская власть в период гласности и перестройки.

Впрочем, Елена Юрьевна Доценко смело заявляет, что в положительную сторону нужно направлять не столько детей, сколько их родителей. Ну-ну… я даже знаю адрес, по которому её пошлют в большинстве молодых семей, кто тоже вырос на тех же супергероях.

И в конце хочу процитировать бессмертные строки Маяковского:

У советских собственная гордость,

На буржуев смотрим свысока.

Ровно век прошёл с момента написания… а комплексы всё те же.

Леонид Черток