Ткач попутал берега? Жители Коряжмы попали в кабалу

История с ремонтом канализации в микрорайоне Зеленый-1 получила продолжение (предыдущая публикация: https://vk.com/kotnews29?w=wall-189485436_74216)



В социальных сетях опубликовано новое письмо от управления муниципального хозяйства и градостроительства администрации Коряжмы в адрес руководства муниципального предприятия «ПУ ЖКХ». На этот раз чиновники указывают МУПу на обязанность ремонтировать хозфекалку.



Это уже второе обращение начальника управления муниципального хозяйства в адрес директора МУП «ПУ ЖКХ». В первом, напомним, Алексей Рыжков просит Алексея Норицына проработать вопрос о финансировании ремонта хозфекальной канализации в микрорайоне Зеленый-1 за счет тарифов. Такая необходимость назрела по результатам обследования системы хозфекальной канализации в микрорайоне Зеленый-1 при помощи телеинспекции. В акте, представленном экспертами, написано: «...Эксплуатация колодцев (не всех. – Прим. авт.) невозможна по причине заиленности», «В колодцах К5, К7, К9, К8-1, К8-2, К8-3, К12-3, К12-5, К12-15 – дефект, несовместимый с эксплуатацией» и т.д.



Сметная стоимость работ – почти 15,9 млн. рублей. В бюджете города эта сумма не предусмотрена, поэтому в первом письме управление муниципального хозяйства и попросило директора «ПУ ЖКХ» заложить эти расходы в тариф – по сути, переложить их на плечи населения.



Мы же понимаем, что в этом случае тариф не остался бы прежним, иначе у предприятия образовались бы выпадающие доходы и денег на оплату текущих расходов и погашение долга перед поставщиком ресурсов – филиалом Группы «Илим» – просто бы не хватало. Руководство МУПа в просьбе отказало.



Следом пришло второе письмо. В нем, ссылаясь на нормативные акты, Алексей Рыжков подчеркнул, что самотечная хозфекальная канализация протяженностью 1 900 метров закреплена за МУП «ПУ ЖКХ», соответственно – предприятие обязано осуществлять содержание и эксплуатацию объекта, самостоятельно организовывать работы по надлежащему функционированию сооружения: «В связи с вышеизложенным предлагаем вам в срок до 15.12.2025 года подготовить и предоставить план-график приведения самотечной хозфекальной канализации в надлежащее состояние в соответствии с отчетом о выявленных недостатках…»



Другими словами, в первом письме чиновники ПРЕДЛАГАЮТ муниципальному предприятию рассмотреть возможность, во втором – практически уже ТРЕБУЮТ изыскать средства и отремонтировать хозфекалку на Зеленом.



Выводы очевидны.



Мы снова сделали запрос директору Алексею Норицыну. Вот что он ответил: «…Учитывая, что в рамках расследования уголовного дела по ст.293 УК РФ в отношении неустановленных лиц по факту отсутствия коммунальной и транспортной инфраструктуры в микрорайоне Зеленый-1 (расследование дела находится на личном контроле главы Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкина) следователями назначены многочисленные экспертизы, планирование и производство работ до их окончания не представляется возможным». Логично.



Абсолютно закономерной нам показалась вторая часть письма, в которой директор МУПа предлагает свой план действий предприятия, направленных на проведение восстановительно-ремонтных работ, в случае если уголовное дело дойдет до суда:



1. Дождаться вынесения приговора.



2. Если в суде будет доказано, что причинен ущерб муниципальному имуществу, выставить виновным лицам требование.



3. Взыскать денежные средства с виновных лиц по решению суда.



4. Произвести ремонтно-восстановительные работы за счет взысканных средств.



Согласитесь, справедливо!



А заканчивается ответ такими словами: «...производство ремонтно-восстановительных работ самотечной хозфекальной канализации микрорайона Зеленый-1 за счет тарифных составляющих коммунальных услуг, оказываемых предприятием, то есть за СЧЕТ средств ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ города Коряжмы, считаю НЕЗАКОННЫМ».



Журналист еженедельника "Трудовая Коряжма" Ольга Беляева.



P.S. Наши партнеры из издания «KOT'News» добавляют от себя, что им совершенно очевидно - автор писем Алексей Рыжков, уволенный по суду за коррупцию, не является самостоятельной личностью и действует по указке главы города. Т.е. для понимания коряжемцам: представляете уровень цинизма главы администрации Андрея Ткача, который пытается повесить на всех жителей города деньги, когда-то "распиленные" его предшественником? Что-то нам подсказывает, что система морально-нравственных координат у Ткача совсем сбилась и просто удивительно, как он еще находит выход из своего кабинета?