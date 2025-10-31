Этот странный Новый год. Необычные блюда со всего света

Новый год – это праздник всеобщий и семейный одновременно. Следуя традициям, мы выставляем на стол любимые блюда и напитки, чтобы проводить старый год и богато встретить новый. Это даже не традиционное – «что есть в печи, на стол мечи», это настоящий кулинарный парад, ради которого и в долги (кредиты) залезть не жалко.

Так сложилось, что у нас эта главная ночь в году неотрывно связана с салатом «Оливье», который в европейских ресторанах панибратски называют «Русским». Почти в каждой семье есть своя фишка при его приготовлении, но основа остается неизменной (и она совсем не та, что придумал тот самый француз). Но это у нас, а вот у них…

Дания

В Дании принято готовить на Новый год жирного, обязательно очень большого, фаршированного сухофруктами гуся. Именно он становится «центральным» блюдом стола. Также датчане подают на стол тушеный картофель со свининой, маринованную треску с луком, как символ достатка, и на десерт «грютце» ― кашу из риса со сладким ягодным сиропом.

Германия

В канун новогоднего торжества в Германии принято есть блюдо под названием «зауэкраут». Это, фактически, обычная квашеная капуста с добавлением тмина и иногда ― тёртых яблок. Именно это блюдо употребляют, чтобы привлечь удачу в новом году. Также на новогоднем столе обязательно присутствуют фруктовые кексы, в которые обязательно добавляют яблоки, как символ познания. Яблоками также фаршируют новогоднюю индейку.

Мексика

Новогодние празднования у мексиканцев затягиваются на пару недель, потому и еды готовится соответствующее количество. Чем роскошнее стол, тем «богаче» будет следующий год. Основным новогодним блюдом здесь является «ромеритос». Это сушёные креветки, вываренные в очень остром соусе моле с гарниром из перца и картофеля. Запивают же еду кактусовой водкой — текилой. Именно из Мексики пошло и популярное детское развлечение «пиньята». Раньше это был горшок со сладостями, по которому нужно было бить палкой, чтобы добыть содержимое теперь же саам «сосуд» делают из бумаги.

Польша

В новогоднюю ночь поляки обычно едят не мясо, а рыбу. Это, вроде как, к деньгам. Порой на столе насчитывается с десяток и более разных рыбных блюд ― от ухи из мелких рыб до стейков из лосося. Идеальный вариант, чтобы блюд было ровно 12: это примета для счастливого следующего года. Кусочек острой и солёной сельди принято есть под бой курантов: предварительно нужно сжечь записку с написанным на ней желанием, бросить пепел в бокал шампанского, которое следует выпить и закусить сельдью. Чем острее будет селёдка, тем больше счастья в следующем году.

Таиланд

В Таиланде на новогоднем столе обязательно присутствует курица или утка, реже ― другая птица, но обязательно запечённая целиком с головой. Тайцы обязательно едят и «няньгао» — это нечто среднее между печеньем и пудингом из очень клейкой и белой рисовой муки. На столе обязательно будут морепродукты ― от мелкой рыбы до огромных целых омаров.

ЮАР

В Южной Африке, кроме привычных фруктов и «даров моря», в Новый год на стол подают и блюдо из жареных гусениц. Только вот не абы каких, а специальных: выращивать их начинают за пару месяцев до праздника. Этих гусениц откармливают листьями дерева мопане, до тех пор, пока гусеницы не достигают своего максимального размера. Важно учесть, что для данного блюда подходят только живые гусеницы: из них «выжимают» содержимое, после чего отваривают в солёной воде, обжаривают в масле с луком, либо коптят.

Австралия

В Австралии на праздник принято есть так называемый «пирог-поплавок». Это пирог из мяса, плавающий в густом гороховом супе, политый томатным соусом. Одной из его разновидностей считается «плавающий пирог с угрём». Также на стол подают стейки, в том числе из сёмги с ананасами, шашлыки и сосиски из экзотических животных, а на сладкое ― лёгкий сметанно-банановый пирог с добавлением шоколада.

Исландия

В Исландии, где нет недостатка в рыбе практически любого вида, принято в Новый год готовить пирог из шпротов. Раньше для пирога использовали преимущественно свежую рыбу, сегодня же ленивые хозяйки кладут туда даже консервы. На праздничном столе обязательно должен быть большой и пышный каравай хлеба. Традиция пошла с тех времён, когда мука для данного региона ещё была роскошью. В те годы из неё раскатывали тончайшие лепёшки, а лепёшки потолще могла себе позволить лишь богатая семья.

Намибия

В Африке Новый год отмечают при +40 градусах, но это не значит, что горячих блюд на столе не будет. Здесь к празднику готовят куриное, говяжье или баранье «боботи» ― кило-сладко-солёно-острое блюдо (запеканка) из мясного фарша с грибами, ягодами, сухофруктами и орехами. Из ещё более экзотических блюд здесь могут подать «попу бородавочника». У свежепойманного кабана отрезают заднюю часть, содержимое прямой кишки удаляется механическим способом без промывки, после чего мясо вместе с частью кишки обжаривается на углях до состояния средней прожарки.

Япония

В Японии едят лапшу в любой ситуации, новогоднее же блюдо из очень длинной лапши называется «тосикоси-соба». Её едят, чтобы добиться перемен к лучшему и легко перейти из старого в новый год. Также во многие новогодние блюда японцы кладут каштаны ― жареные ил запечённые они должны принести удачу. А вот старшее поколение до сих пор на Новый год готовит блюдо «хатиноко» ― это блюдо из сваренных в соевом соусе личинок пчёл. Если же используются личинки ос, то такую еду именуют «дзибатиноко». Традиция такой готовки пошла с послевоенных голодных лет, когда людям приходилось есть всё, что можно было найти.

Чукотка

Северные народы готовятся к Новому году заранее. Примерно за шесть-семь месяцев до него они ловят тюленя, отрезают ему голову и достают часть внутренностей. В этот же день они ловят с десяток чаек, которых ощипывают и потрошат. Далее чайками плотно начиняют тюленя и закапывают в снег до праздника. Через полгода трупики чаек, под воздействием ферментов внутренностей тюленя, частично разлагаются. Данный симнекроз из мяса тюленя и чаек выкапывают перед Новым годом. По вкусу блюдо напоминает острый и старый сыр. Однако неподготовленному человеку, который никогда не ел такого фактически гнилого мяса, от данного блюда может стать плохо. Эскимосы же едят подобные вещи из поколения в поколение, потому для них это желанный праздничный деликатес.

(https://dzen.ru)