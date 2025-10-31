Архангельск. Другой взгляд

Если честно — я ожидал серых домов, мусор у подъездов, и вечную печаль по погоде. Так бывает, когда едешь в Архангельск. Север, суровый климат, вечный ветер с Белого моря.



Но то, что я увидел — сильно выбилось из шаблона.

И это не фигура речи. Архангельск — один из самых интересных кейсов благоустройства за последние годы. Причём не в теории, а прямо на улицах: брусчатка, общественные пространства, велодорожки, деревянная архитектура, городская навигация, арт-объекты — и всё это без ощущения «показухи к приезду губернатора».

Архангельск, каким я его ожидал

До поездки я пролистал старые форумы, посмотрел ролики на YouTube пятилетней давности. Картина была нерадостная: облезшие фасады, пустые улицы, отсутствие нормальной набережной, унылый общественный транспорт. Сам город — исторический, но казался забытым. Многие называли его «пылью на карте России».

Местные жаловались на инфраструктуру, отток молодёжи, депрессивную атмосферу, старую застройку. Север, как он есть.

Но потом я приехал. И вот что увидел

Сначала я попал на набережную Северной Двины — и уже на первой минуте почувствовал, что что-то не так. В хорошем смысле.

Мощёная плитка , продуманное освещение, скамейки, велодорожки, деревянные террасы.

, продуманное освещение, скамейки, велодорожки, деревянные террасы. Современные навигационные таблички . Не просто «вот вам доска», а в стиле скандинавских городов.

. Не просто «вот вам доска», а в стиле скандинавских городов. Пешеходные маршруты , переходящие в общественные пространства: амфитеатры, смотровые, небольшие сцены.

, переходящие в общественные пространства: амфитеатры, смотровые, небольшие сцены. Историческая застройка не только сохранена, но и аккуратно вписана в новое благоустройство.

Город стал живым. По набережной гуляют молодые пары, мамы с колясками, бегуны. Летом здесь проходят уличные фестивали, киносеансы, лекции. Зимой — ярмарки и каток.

Что сделали?

Архангельск включили в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды».



Но дело не только в деньгах. Главное — подход.

Проекты благоустройства делались с участием жителей.



Это не «по указке сверху», а через воркшопы, опросы, обсуждения. Люди сами выбирали, как будет выглядеть их двор, сквер, улица. Работали архитекторы и урбанисты, а не просто «проектировщики из администрации».



Над набережной, например, трудилась команда с опытом проектов в Казани и Перми. Ориентир на северную идентичность.



Никакой попытки «сделать как в Москве». Используются местные материалы, стиль — минимализм, дерево, природные цвета. Получилось атмосферно. Создают не просто зоны отдыха, а смыслы.



Пример — район Соломбала. Там появился настоящий «культурный кластер»: мастерские, коворкинги, сцена, ярмарочные павильоны. Всё в духе «малого бизнеса и ремёсел» — то, что держит локальные сообщества.

Что планируют дальше?

Развитие парка в районе Малых Карел — идея воссоздать современный лесопарк с экотропами и зоной отдыха.

— идея воссоздать современный лесопарк с экотропами и зоной отдыха. Продолжение реновации деревянной архитектуры — особенно в старой части города.

— особенно в старой части города. Развитие речного транспорта и создание маршрутов по реке летом — в том числе в туристических целях.

и создание маршрутов по реке летом — в том числе в туристических целях. Создание сети веломаршрутов , соединяющих ключевые точки города.

, соединяющих ключевые точки города. Реорганизация центральных улиц: убрать хаотичную парковку, расширить тротуары, добавить «зелёный каркас».

И, что важно — всё это уже начато. Это не «планы к 2035 году», а текущая реальность.

Что чувствуется?

Город не пытается быть «не тем, кто он есть». Архангельск остаётся северным, суровым, но — теперь уютным, современным, осознанным.



Как будто он помнил, кем был когда-то — и наконец решил снова быть важным.

Мы часто жалуемся, что «всё плохо», «в регионах всё умирает», «никому ничего не надо». А потом приезжаешь в Архангельск — и понимаешь: кому-то надо. Кто-то делает. Кто-то дышит этим городом и строит его день за днём.

Так что если вы ещё думаете, что на Севере только тоска и серые дома — просто съездите. Погуляйте по новой набережной. Зайдите в локальное кафе. Посмотрите, как можно делать иначе.

P.S. От редакции. Приведенный выше текст принадлежит перу известного тревел-блогера Марка Еремина, известному своим критическим взглядом на места, которые ему довелось посетить. И вдруг такое! Не верится глазам, правда? А, может, им не верится как раз потому, что они замылены…