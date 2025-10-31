Архангельск. Другой взгляд

Если честно — я ожидал серых домов, мусор у подъездов, и вечную печаль по погоде. Так бывает, когда едешь в Архангельск. Север, суровый климат, вечный ветер с Белого моря.
Но то, что я увидел — сильно выбилось из шаблона.
И это не фигура речи. Архангельск — один из самых интересных кейсов благоустройства за последние годы. Причём не в теории, а прямо на улицах: брусчатка, общественные пространства, велодорожки, деревянная архитектура, городская навигация, арт-объекты — и всё это без ощущения «показухи к приезду губернатора».
Архангельск, каким я его ожидал
До поездки я пролистал старые форумы, посмотрел ролики на YouTube пятилетней давности. Картина была нерадостная: облезшие фасады, пустые улицы, отсутствие нормальной набережной, унылый общественный транспорт. Сам город — исторический, но казался забытым. Многие называли его «пылью на карте России».
Местные жаловались на инфраструктуру, отток молодёжи, депрессивную атмосферу, старую застройку. Север, как он есть.
Но потом я приехал. И вот что увидел
Сначала я попал на набережную Северной Двины — и уже на первой минуте почувствовал, что что-то не так. В хорошем смысле.
Город стал живым. По набережной гуляют молодые пары, мамы с колясками, бегуны. Летом здесь проходят уличные фестивали, киносеансы, лекции. Зимой — ярмарки и каток.
Что сделали?
Архангельск включили в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды».
Но дело не только в деньгах. Главное — подход.
Что планируют дальше?
И, что важно — всё это уже начато. Это не «планы к 2035 году», а текущая реальность.
Что чувствуется?
Город не пытается быть «не тем, кто он есть». Архангельск остаётся северным, суровым, но — теперь уютным, современным, осознанным.
Как будто он помнил, кем был когда-то — и наконец решил снова быть важным.
Мы часто жалуемся, что «всё плохо», «в регионах всё умирает», «никому ничего не надо». А потом приезжаешь в Архангельск — и понимаешь: кому-то надо. Кто-то делает. Кто-то дышит этим городом и строит его день за днём.
Так что если вы ещё думаете, что на Севере только тоска и серые дома — просто съездите. Погуляйте по новой набережной. Зайдите в локальное кафе. Посмотрите, как можно делать иначе.
P.S. От редакции. Приведенный выше текст принадлежит перу известного тревел-блогера Марка Еремина, известному своим критическим взглядом на места, которые ему довелось посетить. И вдруг такое! Не верится глазам, правда? А, может, им не верится как раз потому, что они замылены…