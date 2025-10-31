Архангельск. Другой взгляд

Вверх
Если честно — я ожидал серых домов, мусор у подъездов, и вечную печаль по погоде. Так бывает, когда едешь в Архангельск. Север, суровый климат, вечный ветер с Белого моря.

 Но то, что я увидел — сильно выбилось из шаблона.

И это не фигура речи. Архангельск — один из самых интересных кейсов благоустройства за последние годы. Причём не в теории, а прямо на улицах: брусчатка, общественные пространства, велодорожки, деревянная архитектура, городская навигация, арт-объекты — и всё это без ощущения «показухи к приезду губернатора».

Архангельск, каким я его ожидал

До поездки я пролистал старые форумы, посмотрел ролики на YouTube пятилетней давности. Картина была нерадостная: облезшие фасады, пустые улицы, отсутствие нормальной набережной, унылый общественный транспорт. Сам город — исторический, но казался забытым. Многие называли его «пылью на карте России».

Местные жаловались на инфраструктуру, отток молодёжи, депрессивную атмосферу, старую застройку. Север, как он есть.

Но потом я приехал. И вот что увидел

Сначала я попал на набережную Северной Двины — и уже на первой минуте почувствовал, что что-то не так. В хорошем смысле.

  • Мощёная плитка, продуманное освещение, скамейки, велодорожки, деревянные террасы.
  • Современные навигационные таблички. Не просто «вот вам доска», а в стиле скандинавских городов.
  • Пешеходные маршруты, переходящие в общественные пространства: амфитеатры, смотровые, небольшие сцены.
  • Историческая застройка не только сохранена, но и аккуратно вписана в новое благоустройство.

Город стал живым. По набережной гуляют молодые пары, мамы с колясками, бегуны. Летом здесь проходят уличные фестивали, киносеансы, лекции. Зимой — ярмарки и каток.

Что сделали?

Архангельск включили в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды».

 Но дело не только в деньгах. Главное — подход.

  1. Проекты благоустройства делались с участием жителей.

     Это не «по указке сверху», а через воркшопы, опросы, обсуждения. Люди сами выбирали, как будет выглядеть их двор, сквер, улица.
  2. Работали архитекторы и урбанисты, а не просто «проектировщики из администрации».

     Над набережной, например, трудилась команда с опытом проектов в Казани и Перми.
  3. Ориентир на северную идентичность.

     Никакой попытки «сделать как в Москве». Используются местные материалы, стиль — минимализм, дерево, природные цвета. Получилось атмосферно.
  4. Создают не просто зоны отдыха, а смыслы.

     Пример — район Соломбала. Там появился настоящий «культурный кластер»: мастерские, коворкинги, сцена, ярмарочные павильоны. Всё в духе «малого бизнеса и ремёсел» — то, что держит локальные сообщества.

Что планируют дальше?

  • Развитие парка в районе Малых Карел — идея воссоздать современный лесопарк с экотропами и зоной отдыха.
  • Продолжение реновации деревянной архитектуры — особенно в старой части города.
  • Развитие речного транспорта и создание маршрутов по реке летом — в том числе в туристических целях.
  • Создание сети веломаршрутов, соединяющих ключевые точки города.
  • Реорганизация центральных улиц: убрать хаотичную парковку, расширить тротуары, добавить «зелёный каркас».

И, что важно — всё это уже начато. Это не «планы к 2035 году», а текущая реальность.

Что чувствуется?

Город не пытается быть «не тем, кто он есть». Архангельск остаётся северным, суровым, но — теперь уютным, современным, осознанным.

 Как будто он помнил, кем был когда-то — и наконец решил снова быть важным.

Мы часто жалуемся, что «всё плохо», «в регионах всё умирает», «никому ничего не надо». А потом приезжаешь в Архангельск — и понимаешь: кому-то надо. Кто-то делает. Кто-то дышит этим городом и строит его день за днём.

Так что если вы ещё думаете, что на Севере только тоска и серые дома — просто съездите. Погуляйте по новой набережной. Зайдите в локальное кафе. Посмотрите, как можно делать иначе.

P.S. От редакции. Приведенный выше текст принадлежит перу известного тревел-блогера Марка Еремина, известному своим критическим взглядом на места, которые ему довелось посетить. И вдруг такое! Не верится глазам, правда? А, может, им не верится как раз потому, что они замылены…

30 декабрь 18:53

