После "вливания" от прокурора у мезенской школы оборудован пешеходный переход

Прокуратурой Мезенского района проведена проверка по обращению гражданина, принятого на приеме прокурором Архангельской области и автономного округа Николаем Хлустиковым.

Установлено, что на пр. Первомайский в г. Мезень у МБОУ «Мезенская средняя школа им. А.Г. Торцева» отсутствует пешеходный переход, что может повлечь за собой возникновение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

С целью устранения выявленных нарушений закона, прокурором района главе администрации Мезенского муниципального округа внесено представление.

Требования прокурора удовлетворены, организованный нерегулируемый пешеходный переход оборудован дорожными знаками «пешеходный переход», выход на него с территории образовательного учреждения обеспечен посредством возведенного деревянного тротуара до проезжей части.

Пешеходный переход обеспечен достаточным искусственным освещением.