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Прокуратура заставила власть починить мост в Вельском округе

Прокуратурой Вельского района проведена проверка по обращению гражданина о ненадлежащем состоянии подвесного пешеходного моста через р. Вель между деревнями Рылковский погост и Завелье.

В ходе проверки доводы заявителя подтвердились, пешеходный мост находился в ненадлежащем состоянии, органом местного самоуправления мер по его ремонту не принималось, в связи с чем прокурором внесено представление главе Вельского муниципального района.

Требования прокурора удовлетворены, органом местного самоуправления организованы восстановительные работы, ремонт моста произведен, права граждан восстановлены.


18 ноябрь 09:04 | : Скандалы

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