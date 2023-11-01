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В Архангельской области решением прокурора ликвидировали мусорную свалку

Прокуратурой области проведена проверка по обращению жителя п. Плесецк, принятому в сентябре 2023 года прокурором области Николаем Хлустиковым в Плесецком районе в рамках работы мобильной приемной, о наличии в населенном пункте несанкционированной свалки.

По принятому обращению проведена проверка, его доводы подтвердились.

Установлено, что на земельном участке на ул. Чапыгина в п. Плесецк имеется несанкционированная свалка отходов, меры по ее ликвидации администрацией Плесецкого муниципального округа не принимались.

В этой связи прокуратурой Плесецкого района главе Плесецкого муниципального округа внесено представление.

Требования прокурора удовлетворены, органом местного самоуправления заключен договор с подрядной организацией, которой место несанкционированного размещения отходов ликвидировано.

30 ноябрь 13:44 | : Скандалы

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