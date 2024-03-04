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Властью зампрокурора области в Устьянах появится цивилизованная остановка

Прокуратурой Устьянского района проведена проверка по обращению местного жителя, принятого на личном приеме заместителем прокурора Архангельской области и НАО Артемом Шибаковым о ненадлежащем содержании автобусной остановки в п. Октябрьский Устьянского муниципального округа.

Установлено, что остановочный комплекс общественного транспорта, расположенный на участке автомобильной дороги местного значения возле дома №2 по ул. Ленина в п. Октябрьский, находится в ненадлежащем состоянии. На бетонном покрытии остановочного пункта имеются разрушения, посадочная площадка не оборудована павильоном. 

В целях устранения выявленных нарушений закона прокурором района главе Устьянского муниципального округа внесено представление.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования установлен новый остановочный комплекс.               

05 сентябрь 11:21 | : Скандалы

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