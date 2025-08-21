Вверх
На улице Кононова в Архангельске наконец-то появился пешеходный переход

После обращения Народного фронта в Госавтоинспекцию Поморья рядом с пересечением улиц Кононова и Квартальная в округе Варавино-Фактория оборудовали пешеходный переход.

На дорожное полотно нанесли разметку, а по краям проезжей части установили знаки “Пешеходный переход”, которые пока затянуты временной пленкой.

Напомним, ранее здесь не было ни одного пешеходного перехода. Учащиеся 30-ой школы, а их 714 человек, перебегали дорогу в разных местах, рискуя собственной жизнью. Нормально перейти проезжую часть не представлялось возможным и взрослым. Ведь этой же дорогой пользовались родители, педагоги и технический персонал школы.

С открытием знаков передвигаться по улице Кононова будет значительно безопаснее.

Народный фронт продолжит работу по выявлению опасных участков дорог, чтобы сделать путь к образовательным учреждениям максимально безопасным как для наших детей, так и для взрослых северян. 

02 октябрь 11:37 | : Скандалы

