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Прокуратуре Виноградовского района приходится заниматься даже светофорами

Прокуратура Виноградовского района провела проверку о безопасности дорожного движения.

Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства пешеходный переход около образовательного учреждения в пос. Березник не оборудован светофором, а тротуар – перильными ограждениями.

В этой связи прокурор обратился с иском в суд о возложении на  ФКУ Упрдор «Холмогоры» обязанности надлежащим образом оборудовать пешеходный переход, который удовлетворен.

В настоящее время решение суда исполнено. Ограждения установлены, светофор введен в эксплуатацию.

17 ноябрь 14:16 | : Скандалы

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