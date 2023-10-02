Прокуратуре Виноградовского района приходится заниматься даже светофорами

Прокуратура Виноградовского района провела проверку о безопасности дорожного движения.

Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства пешеходный переход около образовательного учреждения в пос. Березник не оборудован светофором, а тротуар – перильными ограждениями.

В этой связи прокурор обратился с иском в суд о возложении на ФКУ Упрдор «Холмогоры» обязанности надлежащим образом оборудовать пешеходный переход, который удовлетворен.

В настоящее время решение суда исполнено. Ограждения установлены, светофор введен в эксплуатацию.