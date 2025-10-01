Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Предприниматель из Няндомы обидел в деньгах кочегара

Прокуратурой Няндомского района на основании обращения гражданина проведена проверка соблюдения работодателем трудового законодательства.

Установлено, что заявитель осуществлял трудовую деятельность кочегаром в  ресурсоснабжающей организации с апреля по август 2023 года на основании трудового договора.

В нарушение норм трудового законодательства работодателем окончательный расчет с работником при увольнении произведен спустя 19 дней.

По данному факту прокуратурой района индивидуальному предпринимателю внесено представление об устранении нарушений закона.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования приняты меры к недопущению выявленных нарушений впредь, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также прокуратурой района в интересах гражданина подано исковое заявление   о взыскании с работодателя денежной компенсации за просрочку выплаты расчета при увольнении, компенсации морального вреда за нарушение трудовых прав, которое удовлетворено, взысканные денежные средства перечислены работнику.

Кроме того, прокуратурой района в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).

По результатам рассмотрения административного материала виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

27 октябрь 11:07 | : Скандалы

Главные новости


Если в кранах нет воды... Депутаты АрхГорДумы за неделю
До рези в глазах

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (350)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20