Предприниматель из Няндомы обидел в деньгах кочегара

Прокуратурой Няндомского района на основании обращения гражданина проведена проверка соблюдения работодателем трудового законодательства.

Установлено, что заявитель осуществлял трудовую деятельность кочегаром в ресурсоснабжающей организации с апреля по август 2023 года на основании трудового договора.

В нарушение норм трудового законодательства работодателем окончательный расчет с работником при увольнении произведен спустя 19 дней.

По данному факту прокуратурой района индивидуальному предпринимателю внесено представление об устранении нарушений закона.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования приняты меры к недопущению выявленных нарушений впредь, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также прокуратурой района в интересах гражданина подано исковое заявление о взыскании с работодателя денежной компенсации за просрочку выплаты расчета при увольнении, компенсации морального вреда за нарушение трудовых прав, которое удовлетворено, взысканные денежные средства перечислены работнику.

Кроме того, прокуратурой района в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).

По результатам рассмотрения административного материала виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.