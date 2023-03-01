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В Шенкурской средней школе педагогов обижали в части зарплаты

Прокуратурой Шенкурского района с привлечением председателя Шенкурской районной организации профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации проведена проверка соблюдения трудового законодательства, прав и интересов несовершеннолетних муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шенкурская средняя школа».

 В ходе проверки выявлены нарушения трудовых прав работников, в том числе установлено, что в состав заработной платы некоторых из них не превышающей минимального размера оплаты труда включена сверхурочная работа, заработная плата работникам образовательного учреждения за первую половину января 2023 года выплачена несвоевременно, отдельные положения Правил внутреннего трудового распорядка не соответствуют требованиям трудового законодательства.

 В этой связи директору школы внесено представление, на отдельные положения Правил внутреннего трудового распорядка принесен протест, в отношении школы, как юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

По результатам рассмотрения представления трем работникам МБОУ «Шенкурская средняя школа» произведен перерасчет заработной платы, всем работникам образовательного учреждения на основании статьи 236 ТК РФ произведено начисление и выплата денежной компенсации за просрочку выплаты заработной платы в январе 2023 года, пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Трудовые права работников после вмешательства прокуратуры восстановлены.

(фото с https://bryansku.ru/2017/08/28/)  

17 март 10:54 | : Скандалы

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