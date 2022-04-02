Прокуратура вступилась за врачей, работающих в поморской глубинке

Прокуратурой Пинежского района по обращению медицинского работника проведена проверка в ГБУЗ АО «Карпогорская ЦРБ», по итогам которой установлен неправомерный отказ заявителю в назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты за работу на удаленных и труднодоступных территориях области в рамках реализации государственной программы "Развитие здравоохранения Архангельской области".
Установлено, что ненадлежащее оформление трудового договора, дополнительных соглашений к нему и индивидуальных правовых актов, регулирующих трудовые отношения, препятствовали реализации права работника на получение указанной ежемесячной денежной выплаты за период с октября по декабрь 2021 года.
По факту выявленных нарушений главному врачу внесено представление, которое удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
В результате прокурорского вмешательства в пользу работника выплачено более 33 000 рублей, в том числе ежемесячная денежная выплата и денежная компенсация за каждый день ее просрочки на основании ст. 236 Трудового кодекса Российской Федерации.