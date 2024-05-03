Ура! Работникам из Плесецкого округа пересчитали зарплату

Прокуратурой Плесецкого района проведена проверка соблюдения трудового законодательства в одной из коммерческих организаций региона.

Установлено, что за 2023-2024 годы выплата шести работникам организации заработной платы за полностью отработанную норму рабочего времени произведена без учета минимального размера оплаты труда. Кроме того, работники не извещались работодателем в письменной форме о составных частях заработной платы за отработанный период.

В этой связи прокурором генеральному директору общества внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, требования которого удовлетворены.

Работникам общества за период с февраля 2023 г. по февраль 2024 г. произведен перерасчет заработной платы на общую сумму 653 тыс. рублей, осуществлено начисление и выплата компенсации (процентов) за просрочку положенных выплат на сумму 102 тыс. рублей, обеспечена выдача работникам расчетных листов.

По инициативе прокурора постановлениями межрегиональной территориальной государственной инспекции труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе руководитель организации, а также само юридическое лицо привлечены к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ с назначением штрафа в общем размере 13 тыс. рублей.

В результате прокурорского вмешательства трудовые права работников организации восстановлены.