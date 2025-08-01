Экс-директор Красноборского лесничества погряз в коррупции

Прокурором Красноборского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ГКУ Архангельской области «Красноборское лесничество», обвиняемого по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Как установлено следствием, обвиняемый с марта 2022 года по февраль 2023 года, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, из корыстных побуждений получил от индивидуального предпринимателя часть взятки в сумме 50 000 рублей от общей суммы в размере 200 000 рублей за оказание содействия в заготовке древесины в лесных делянках Красноборского района, расположенных в легкодоступных местах и с хорошим хвойным лесом, предназначенных для заготовки древесины местным населением для собственных нужд, с условием исключить проверки соблюдения правил заготовки предпринимателем древесины и не выявлять нарушений, оказать помощь в составлении от имени граждан отчетов об использовании лесов.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину в инкриминируемому ему деянии не признал. В июне текущего года в отношении этого же директора Красноборским районным судом рассмотрено уголовное дело по обвинению в получении трех взяток и злоупотреблении должностными полномочиями, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет.

Индивидуальный предприниматель также был привлечен органом следствия к уголовной ответственности за дачу взятки, дело в отношении него прекращено в связи с раскаянием в содеянном и добровольным сообщением о данном факте в правоохранительные органы.

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.