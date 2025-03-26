Экс-директор Красноборского лесничества плучил 5 лет колонии за взятку

Красноборский районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинителя и признал бывшего директора ГКУ Архангельской области «Красноборское лесничество» виновным по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки получение должностным лицом в значительном размере за незаконные действия и бездействие).

Судом установлено, что подсудимый, являясь руководителем Красноборского лесничества на протяжении 2020-2024 гг., используя свои служебные полномочия, незаконно предоставлял индивидуальным предпринимателям для заготовки древесины лесные насаждения в делянках Красноборского сельского участкового лесничества, отведенных для заготовки лесных насаждений местным населением.

За выделение выгодных лесных участков с качественной древесиной, не пресечение фактов незаконной рубки лесных насаждений в объеме 900 куб.м., общее покровительство директор получил от индивидуальных предпринимателей денежное вознаграждение в размере около 250 тыс. рублей.

Он же совершил злоупотребление должностными полномочиями, которое выразилось в сокрытии фактов незаконной рубки лесных насаждений под видом приобретения древесины гражданами по договорам купли-продажи для собственных нужд.

В результате указанных преступных действий существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, Российской Федерации причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 10 млн рублей.

Приговором суда виновному по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 400 тыс. руб. с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 3 года.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

Приговор в законную силу не вступил.