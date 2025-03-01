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Котлашанин за нецелевое использование древесины поплатился 200 тысячами рублей

Котласской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения законодательства о целевом использовании древесины, предоставленной для индивидуального жилищного строительства.

Установлено, что гражданином с министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области заключен договор купли-продажи древесины на право ее заготовки для личных нужд индивидуального жилищного строительства.

Заготовленная древесина реализована гражданином третьему лицу, строительство жилого дома и хозяйственных построек не осуществлено, чем нарушены положения действующего законодательства.

В соответствии с условиями заключенного договора купли-продажи лесных насаждений за отчуждение или передачу другому лицу древесины, заготовленной для собственных нужд покупатель уплачивает продавцу неустойку в размере 9-кратной стоимости заготовленной древесины, определенной по ставкам платы за единицу объема древесины лесных насаждений, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности».

В связи с нарушением гражданином условий договора и реализацией древесины не по целевому назначению, межрайонным прокурором в Котласский городской суд предъявлено исковое заявление в интересах Архангельской области о взыскании неустойки в 9-кратном размере стоимости заготовленной древесины.

Решением суда иск прокурора удовлетворен, с гражданина взыскана неустойка в размере 200 тысяч рублей.

24 март 09:01 | : Происшествия

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