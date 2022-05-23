Предприниматель незаконно рубил лес в Красноборском районе и остался без имущества

Красноборский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 48-летнего предпринимателя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 327 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011) и ч. 4 ст. 327 УК РФ (изготовление и использование пяти заведомо подложных документов с целью облегчения совершения другого преступления), ч. 3 ст. 260 УК РФ (семь незаконных рубок лесных насаждений в особо крупном размере), ч. 3 ст. 1911 УК РФ (семь фактов приобретения, хранения и сбыта незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере).
Установлено, что в 2018-2020 г. под видом осуществления деятельности по заготовке древесины гражданам для собственных нужд (строительство домов и хозяйственных построек) обвиняемый подделал договоры купли-продажи древесины, в соответствии с которыми получил доступ к лесным насаждениям Красноборского участкового лесничества. В пяти случаях рубка древесины совершена на основании подделанных им документов, в двух на основании реально существующих. Заготовку древесины для предпринимателя выполнили лесозаготовители, неосведомленные о преступном характере его деятельности. Всю древесину мужчина использовал по своему усмотрению, ущерб от его незаконной деятельности превысил 17,8 млн. руб.
В ходе расследования уголовного дела обвиняемый полностью признал вину в содеянном.
С учетом данных, характеризующих личность подсудимого, и условий заключенного с ним прокурором досудебного соглашения о сотрудничестве, мужчине назначено наказание в виде 3 лет принудительных работ с удержанием в доход государства 10% сумм заработка. Отбывать наказание предприниматель будет в исправительном центре.
Иск прокурора о взыскании с подсудимого причиненного Российской Федерации материального ущерба суд удовлетворил. Обвиняемым в добровольном порядке возмещено лишь 13 тыс. рублей, его имущество на сумму свыше 1,5 млн. рублей будет обращено в доход государства.