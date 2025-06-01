В Верхнетоемском районе заведено уголовное дело по строительству школы

Прокурором Верхнетоемского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ООО «Двина-Строй». Он обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

По версии следствия в октябре- ноябре 2015 года бывший генеральный директор ООО «Двина-Строй», выполняя в рамках заключенного с администрацией муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» контракта по строительству школы в деревне Согра, представил в администрацию района отчетные документы об исполнении муниципального контракта, в том числе о том, что якобы выполнены работы по поставке и монтажу на территории школы малых архитектурных форм, стоимостью более 500 тыс. рублей.

Таким образом, путем обмана и злоупотребления доверием он убедил администрацию Верхнетоемского района в том, что все работы выполнены ООО «Двина-Строй» в полном объеме и надлежащим образом, после чего получил в качестве оплаты денежные средства.

Уголовное дело возбуждено по материалам группы ЭБиПК МО МВД России «Красноборский» на территории Верхнетоемского района. В рамках уголовного дела главой администрации МО «Верхнетоемский муниципальный округ» заявлены исковые требования о взыскании с обвиняемого ущерба, причиненного преступлением на сумму 576 783 рубля 65 копеек.

Вину в совершении преступления обвиняемый не признал, уголовное дело направлено в Красноборский районный суд для рассмотрения по существу.