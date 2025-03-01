В Архангельской области будут судить воровку на доверии

Прокурор Шенкурского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Шенкурского района, обвиняемой по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемая в целях личного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, используя доверительные личные отношения с мужчиной, в ходе переписки, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по возврату денежных средств, убедила его перевести ей на карту в займ денежные средства в общей сумме более 600 тыс.рублей.

В ходе расследования установлено, что женщина под различными предлогами просила в долг денежные средства для приобретения продуктов питания, лекарственных препаратов, средств на проживание в санатории, посещения платных врачей, на операцию по пересадке донорского сердца сыну, на ритуальные услуги для похорон сына.

Ущерб, для гражданина, являющегося инвалидом 3 группы, составил более 600 тыс. рублей, который обвиняемой не возмещен.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Уголовное дело направлено в Виноградовский районный суд для рассмотрения по существу.