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В Архангельской области будут судить воровку на доверии

Прокурор Шенкурского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Шенкурского района, обвиняемой по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном в крупном размере). 

По версии следствия, обвиняемая в целях личного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, используя доверительные личные отношения с мужчиной, в ходе переписки, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по возврату денежных средств, убедила его перевести ей на карту в займ денежные средства в общей сумме более 600 тыс.рублей.

 В ходе расследования установлено, что женщина под различными предлогами просила в долг денежные средства для приобретения продуктов питания,  лекарственных препаратов, средств на проживание в санатории,  посещения платных врачей, на операцию по пересадке донорского сердца сыну, на ритуальные услуги для похорон сына.

Ущерб, для гражданина, являющегося инвалидом 3 группы, составил более 600 тыс. рублей, который обвиняемой не возмещен.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. 

Уголовное дело направлено в Виноградовский районный суд для рассмотрения по существу.

25 март 09:13 | : Происшествия

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