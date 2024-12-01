В Котласе директор «Дизайнпроектстроя» обвиняется в издевательстве над стадионом "Салют"

Котласский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Дизайнпроектстрой», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Согласно предъявленному обвинению, с 11 июля 2018 года по 12 сентября 2019 года, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, обвиняемый в рамках заключенного с Управлением по социальным вопросам администрации муниципального образования «Котлас» муниципального контракта осуществлял работы по строительству стадиона «Салют» в г. Котласе.

При строительстве футбольного поля и беговых дорожек на стадионе «Салют» предприниматель использовал вместо материалов, предусмотренных в проектно-сметной документации к муниципальному контракту, значительно более дешевые материалы, что ухудшило качество производимых работ и их результат, в результате чего нормальная эксплуатация стадиона «Салют» не была обеспечена.

В результате преступной деятельности обвиняемый похитил денежные средства, принадлежащие муниципальному образованию «Котлас», на общую сумму более 5 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам Котласской межрайонной прокуратуры и РУФСБ России по Архангельской области. В рамках уголовного дела прокурором заявлены исковые требования о взыскании с обвиняемого ущерба, причиненного преступлением на сумму более 5 млн рублей.

Вину в совершении преступления обвиняемый не признал. Уголовное дело направлено в Котласский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.