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Начальство архангельской колонии №21 потворствовало бандиту

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших двух заместителей начальника федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 21 с особыми условиями хозяйственной деятельности Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области» и начальника оперативного отдела в совершении преступления, предусмотренного п. п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстной и иной личной заинтересованности). 

Заместители начальника Учреждения и начальник оперативного отдела ИК-21, являясь должностными лицами, действуя вопреки интересам службы, в период с 09.11.2022 по 10.04.2024 обеспечили осужденному за бандитизм привилегированные и благоприятные условия отбывания наказания в условиях исправительной колонии строгого режима, подготовили материалы в суд для замены последнему при наличии многочисленных нарушений режимных требований неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

При покровительстве сотрудников колонии осужденный оказывал   психологическое и физическое воздействие на других осужденных, организовал поставку и продажу на территории колонии запрещенных предметов. 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области и УФСИН России по Архангельской области, расследовалось Следственным управлением Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Плесецкий районный суд.

(кадр из к/ф «Джентльмены удачи»)

31 июль 08:58 | : Скандалы

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