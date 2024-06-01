Прокуратура начала разбираться с бывшим руководством Онежского района

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы муниципального образования «Онежский муниципальный район», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности, повлекшее тяжкие последствия), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение боеприпасов к огнестрельному оружию), и генерального директора ООО «Автохозяйство», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Установлено, что должностное лицо, являясь начальником казенного учреждения «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в период с 19 августа 2019 года по 26 января 2022 года договорился с руководителем коммерческой организации совершить хищение бюджетных средств при исполнении муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту мостового сооружения через реку Вычера в пос. Кодино Онежского района путем составления и подписания актов фактически невыполненных работ на общую сумму свыше 3 млн руб.

Злоупотребляя должностными полномочиями, действуя вопреки интересам службы, бывший заместитель главы, выступая заказчиком работ, оказал содействие коммерческой организации по участию и победе в конкурсных процедурах, заключению контрактов на ремонт мостов через реку Вычера в пос. Кодино и ручей в пос. Поньга, устранив препятствия в приемке и оплате некачественно и не в полном объеме выполненных работ.

Он же незаконно приобрел и хранил боеприпасы – патроны, предназначенные для стрельбы из огнестрельного оружия.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области, расследовалось Следственным управлением Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Онежский городской суд.