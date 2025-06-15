Бывший начальник архангельской колонии №1 идет под суд за хищение

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника ФКУ «Исправительная колония № 1 УФСИН России по Архангельской области», обвиняемого по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, обвиняемый в период с 8 по 31 декабря 2023 года в ходе распределения денежных средств, предназначенных для выплаты разовых премий гражданскому персоналу колонии, желая лично незаконно получить часть этих денежных средств, подобрал через не осведомленную о его преступных намерениях главного бухгалтера трех доверенных лиц из числа работников бухгалтерии, в отношении которых издал приказ о начислении им явно завышенных премиальных выплат в размере свыше 1,7 млн рублей, которые после поступления им на света денежных средств обналичили их и передали через главного бухгалтера обвиняемому в определенном им самом размере 696 тыс. руб.

Использование обвиняемым своих должностных полномочий вопреки интересам службы повлекло существенное нарушение прав и законных интересов работников Учреждения, а также существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, нарушены гарантированные Конституцией Российской Федерацией права работников на справедливое вознаграждение за труд и положения трудового законодательства, дискредитированы органы ФСИН России – федерального органа исполнительной власти.

Вину в совершении указанных преступлений обвиняемый признал частично, согласившись с злоупотреблением своими полномочиями.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Исакогорский районный суд г. Архангельска.