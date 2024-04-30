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Главбух исправительной колонии в Поморье проворовалась по-крупному

Вступил в законную силу приговор Плесецкого районного суда Архангельской области от 13.03.2024 в отношении бывшего главного бухгалтера Федерального казенного учреждения «Исправительная колония №21 с особыми условиями хозяйственной деятельности Управления Федеральной службы исполнения наказания по Архангельской области», осужденной за совершение шести преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Установлено, что она с 05.06.2017 по 06.07.2022 совершила хищение денежных средств, принадлежащих исправительному учреждению, на общую сумму свыше 2,5 млн рублей.

Так, находясь на рабочем месте, она изготавливала платежные ведомости, содержащие ложные сведения о том, что лица, отбывающие наказания, получили денежные средства, от их имени подписывала ведомости и изготавливала заявления на получение денег.

По предложению государственного обвинителя приговором суда по совокупности преступлений женщине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и возложением обязанностей с лишением специального звания «подполковник внутренней службы».

Законность осуждения подтверждена судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда.

(фото с https://angarsk.ru) 

29 май 12:33 | : Скандалы

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