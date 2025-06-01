В Онеге детсад "Улыбка" вызывает грустную мину

По жалобам жителей Онежского округа представители Народного фронта проинспектировали ход капитального ремонта детского сада “Улыбка” – филиала средней школы № 4, рассчитанного на 350 малышей.



Контракт на 56 миллионов рублей заключили в марте 2025 года, срок завершения работ – 31 октября. Наши эксперты вновь констатировали формальный подход к процессу. Обследование здания не проводилось, поэтому проектная документация оказалась сырой. В связи с этим подрядчик сталкивается с дополнительными объемами работ, вскрывающимися в ходе ремонта и требующими дополнительного финансирования.



Среди грубейших нарушений – удаленность путей эвакуации, отсутствие пожарной сигнализации и проектных решений по герметизации примыканий лестничных клеток к основной кровле здания.



Народный фронт обратился в администрацию Онежского округа. Требует устранить выявленные замечания, ведь речь идёт о безопасности наших детей.