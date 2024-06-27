Ремонт в Эколого-биологическом лицее Архангельска делают спустя рукава

Эксперты Народного фронта проверили ход работ в архангельском Эколого-биологическом лицее имени академика Н.П. Лавёрова.



На капитальное преображение здания 1936 года постройки по нацпроекту «Образование» из консолидированного бюджета выделили 148 миллионов рублей.



Фронтовики нашли на стройплощадке множество нарушений.



Огромная ширина монтажной пены между окнами в холода может заморозить классы. Отступ перегородок от несущих стен сокращает пространства кабинетов. Тонкий оцинкованный профиль может не выдержать вес перегородок из ГКЛ. А отсутствие касок у строителей нарушает правила техники безопасности.



Подрядчиком выступает ООО»Гарант» – компания из Санкт-Петербурга. И хотя по контракту ремонт должны закончить 31 октября, а на объекте задействовано 50 человек, дата вызывает сомнения, ведь впереди – внушительный фронт работ.



Активисты Народного фронта озвучили свои замечания представителю мэрии Архангельска и направили их в минобр региона. Они требуют исправить выявленные недочёты и ужесточить контроль за капремонтом ЭБЛ.







