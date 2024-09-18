Игорь Арсентьев принял участие в рейде Народного фронта по долгостроям Северодвинска

Эксперты Народного фронта вновь посетили 11-ю школу Северодвинска. Первый выезд был весной и тогда уже стало ясно, что объект проблемный. Но сроки его ввода в строй до сих пор под угрозой срыва.



Исполнить контракт до конца года вряд ли получится, ведь в ходе ремонта вскрываются всё новые и новые виды дополнительных работ.



Проблема – в отсутствии документов по обследованию здания, что вылилось в сырой проект, а также в нехватке рабочих на площадке.



Лестничный марш имеет сколы ступеней, ремонт которых не учтён в ПСД, в спортзале нет вентиляции, в кабинете химии – подвода воды. С этими и другими замечаниями согласился и глава города Игорь Арсентьев, участвующий в нашем рейде.



Народный фронт обратился в минобр региона и требует взять ход капремонта на особый контроль.