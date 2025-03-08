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Дом на Суфтина "трудами" коммунальщиков превратился в круглосуточную сауну

В Народный фронт обратились жители 12-квартирного дома на Суфтина, 37 в Архангельске. Здесь проживает более 20 человек.

За трёшку платят 11 тысяч рублей, из них 6500 – только за отопление! Всё потому, что с декабря 2024 года в доме под полом идёт кипяток.

В подъезде парит, а из-под здания бьют горячие ключи. Просто курорт! Но жильцы так не считают. Ведь за тепло- и водопотери платят именно они.

После жалоб северян УК поставила хомут на трубах теплоснабжения, но через два дня дом начал парить по новой. Больше в управляйке жильцам не отвечают. Из ГЖИ шлют в муниципалитет. А фонтан всё продолжает бить по сваям и без того гнилой деревяшки.

Народный фронт обратился в мэрию города, требует устранить течь, обеспечив обитателей дома нормальными условиями жизни. 

13 март 16:33 | : Скандалы

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