Дом на Суфтина "трудами" коммунальщиков превратился в круглосуточную сауну

В Народный фронт обратились жители 12-квартирного дома на Суфтина, 37 в Архангельске. Здесь проживает более 20 человек.



За трёшку платят 11 тысяч рублей, из них 6500 – только за отопление! Всё потому, что с декабря 2024 года в доме под полом идёт кипяток.



В подъезде парит, а из-под здания бьют горячие ключи. Просто курорт! Но жильцы так не считают. Ведь за тепло- и водопотери платят именно они.



После жалоб северян УК поставила хомут на трубах теплоснабжения, но через два дня дом начал парить по новой. Больше в управляйке жильцам не отвечают. Из ГЖИ шлют в муниципалитет. А фонтан всё продолжает бить по сваям и без того гнилой деревяшки.



Народный фронт обратился в мэрию города, требует устранить течь, обеспечив обитателей дома нормальными условиями жизни.