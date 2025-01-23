Жители Исакогорки просят Народный фронт дать надежду на свет

В Народный фронт пришла жалоба от жителей посёлка исакогорской лесобазы с населением свыше 3000 человек. Там нет и никогда не было уличного освещения. Дети ходят в школу с фонариками, а взрослые освещают свой путь на работу и домой экранами мобильных телефонов.



Вечерние прогулки здесь непопулярны. Всё потому, что с приходом сумерек каждый шаг превращается в настоящее испытание. Люди чувствуют себя брошенными. Вокруг – беспроглядная темень.



А ведь здесь расположена не только школа. Есть и другие важные объекты: сервисная служба, почтовое отделение, магазины и даже Архангельский центр социальной помощи семье и детям, который был вынужден самостоятельно осветить территорию вокруг своего здания.



Народный фронт обратился в областную прокуратуру. Требуем взять ситуацию на контроль и заставить чиновников принять меры по электрификации поселковых улиц.