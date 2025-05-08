За вельского инвалида из колхоза "Долматовский" вступились органы

Прокуратурой Вельского района по обращению механизатора СПК колхоз «Долматовский» выявлены нарушения законодательства об оплате труда и занятости населения.

Установлено, что председателем колхоза для выполнения работ по заготовке кормов, ремонту техники, перевозке силоса и чистке снега на должность механизатора приглашен работник пенсионного возраста, имеющий статус инвалида 3 группы.

Несмотря на фактически сложившиеся между колхозом и работником трудовые отношения, работодателем трудовой договор в письменном виде не оформлен. Более того, при прекращении трудовой функции с работником расчет в полном объеме не произведен.

Указанные нарушения послужили основанием для внесения председателю колхоза представления, по результатам рассмотрения которого работнику выплачены причитающиеся денежные средства в сумме 45 тыс. рублей.

По факту уклонения от оформления трудового договора прокурором Вельского района в отношении должностного лица – председателя СПК колхоз «Долматовский» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ.