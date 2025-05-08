Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

За вельского инвалида из колхоза "Долматовский" вступились органы

Прокуратурой Вельского района по обращению механизатора СПК колхоз «Долматовский» выявлены нарушения законодательства об оплате труда и занятости населения.

Установлено, что председателем колхоза для выполнения работ по заготовке кормов, ремонту техники, перевозке силоса и чистке снега на должность механизатора приглашен работник пенсионного возраста, имеющий статус инвалида 3 группы.

Несмотря на фактически сложившиеся между колхозом и работником трудовые отношения, работодателем трудовой договор в письменном виде не оформлен. Более того, при прекращении трудовой функции с работником расчет в полном объеме не произведен.

Указанные нарушения послужили основанием для внесения председателю колхоза представления, по результатам рассмотрения которого работнику выплачены причитающиеся денежные средства в сумме 45 тыс. рублей.

По факту уклонения от оформления трудового договора прокурором Вельского района в отношении должностного лица – председателя СПК колхоз «Долматовский» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ. 

17 июнь 12:42 | : Скандалы

Главные новости


Иван Поддубный в Архангельске
Вместе они - сила. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2025 (215)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)
Январь 2025 (363)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20