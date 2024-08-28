Гражданская семья котласского лесоруба получит деньги за погибшего отца

Котласский межрайонный прокурор в судебном порядке обязал индивидуального предпринимателя признать отношения трудовыми.

Так, в марте 2023 года при выполнении работ по вырубке лесной делянки в результате падения дерева погиб вальщик леса. Действуя в интересах его малолетнего сына, сожительница погибшего обратилась в Котласский городской суд с иском к индивидуальному предпринимателю о признании отношений трудовыми, прекратившимися в связи со смертью работника, возложении обязанности установить факт несчастного случая со смертельным исходом.

Установлено, что погибший был привлечен ответчиком к работам по вырубке лесной делянки в составе бригады, прошел инструктаж по технике безопасности, получил инвентарь для выполнения работ по валке леса, осуществлял вырубку леса по заранее обговоренному графику в интересах ответчика на протяжении нескольких недель. При этом ответчик статус индивидуального предпринимателя прекратил.

Судом первой инстанции оснований для признания отношений между погибшим и ответчиком, являющимся физическим лицом, не установлено, в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с выводами суда первой инстанции, Котласский межрайонный прокурор обжаловал данное решение в апелляционном порядке.

Посчитав доводы апелляционного представления обоснованными, Архангельским областным судом решение Котласского городского суда признано незаконным и отменено, по делу принято новое решение об удовлетворении иска и признании отношений между погибшим и работодателем трудовыми с возложением на ответчика обязанности по установлению факта несчастного случая со смертельным исходом.

Установление такого факта судом дает право на получение несовершеннолетним ребенком погибшего пенсии по потере кормильца.