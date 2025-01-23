Чем грозит архангелогородцам нелегальная занятость

Руководитель Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе Алексей Хоробров о неформальной (нелегальной) занятости.

Неформальная занятость — трудовые отношения, основанные на устной договоренности без заключения письменного трудового договора, неформальный сектор рынка труда, на котором работники практически лишены возможности социальной и правовой защиты своих прав.

Основные признаки неформальной занятости:

• отсутствие трудового договора, оформленного в письменной форме;

• существование неофициальных схем и расчетов при оплате труда;

• уклонение от уплаты страховых взносов;

• подмена трудовых отношений договорами гражданско-правового характера.

Неформальная (теневая) занятость влечет для работника неблагоприятные последствия:

1. в случае наступления страхового случая при несчастном случае на производстве, профессиональном заболевании или инвалидности работник лишается выплаты пособия по временной нетрудоспособности, страховой выплаты и возмещения дополнительных расходов пострадавшего на его медицинскую и социальную реабилитацию;

2. работник лишает себя возможности получать оплачиваемые больничные листы, оформление отпуска по беременности и родам, уходу за ребенком по достижении им 3 лет, пособия по безработице и выходного пособия при увольнении при ликвидации организации либо сокращении численности или штата;

4. период без официального оформления трудовых отношений не будет включен в трудовой стаж, что в итоге приведет в будущем к низкому размеру пенсии;

5. не происходит исчисление льготного трудового стажа, который установлен для ряда категорий работников в целях досрочного получения страховой пенсии;

6. отсутствие доплаты за работу в ночное время, за сверхурочную работу, труд в праздничные дни и пр.;

7. несоответствие условий труда и продолжительности рабочего дня нормам трудового законодательства;

8. отсутствие окончательного расчета при увольнении, включая компенсацию за неиспользованный отпуск;

9. отсутствие гарантии сохранения рабочего места на случай болезни, декретного отпуска, отпуска по уходу за ребенком;

10. риск «увольнения» в любой момент по инициативе работодателя без выплаты зарплаты.

Соглашаясь на работу без официального оформления трудовых отношений, наемный работник практически лишается возможности социальной и правовой защиты, становится уязвимым в случае возникновения конфликтных ситуаций, нарушения работодателем обозначенных ранее договоренностей.

Забота о своем будущем начинается с правильного выбора сегодня. Официальное трудоустройство — это гарантия стабильности и уверенности в завтрашнем дне.