Чем грозит архангелогородцам нелегальная занятость

Руководитель Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе Алексей Хоробров о неформальной (нелегальной) занятости.
Неформальная занятость — трудовые отношения, основанные на устной договоренности без заключения письменного трудового договора, неформальный сектор рынка труда, на котором работники практически лишены возможности социальной и правовой защиты своих прав.
Основные признаки неформальной занятости:
• отсутствие трудового договора, оформленного в письменной форме;
• существование неофициальных схем и расчетов при оплате труда;
• уклонение от уплаты страховых взносов;
• подмена трудовых отношений договорами гражданско-правового характера.
Неформальная (теневая) занятость влечет для работника неблагоприятные последствия:
1. в случае наступления страхового случая при несчастном случае на производстве, профессиональном заболевании или инвалидности работник лишается выплаты пособия по временной нетрудоспособности, страховой выплаты и возмещения дополнительных расходов пострадавшего на его медицинскую и социальную реабилитацию;
2. работник лишает себя возможности получать оплачиваемые больничные листы, оформление отпуска по беременности и родам, уходу за ребенком по достижении им 3 лет, пособия по безработице и выходного пособия при увольнении при ликвидации организации либо сокращении численности или штата;
4. период без официального оформления трудовых отношений не будет включен в трудовой стаж, что в итоге приведет в будущем к низкому размеру пенсии;
5. не происходит исчисление льготного трудового стажа, который установлен для ряда категорий работников в целях досрочного получения страховой пенсии;
6. отсутствие доплаты за работу в ночное время, за сверхурочную работу, труд в праздничные дни и пр.;
7. несоответствие условий труда и продолжительности рабочего дня нормам трудового законодательства;
8. отсутствие окончательного расчета при увольнении, включая компенсацию за неиспользованный отпуск;
9. отсутствие гарантии сохранения рабочего места на случай болезни, декретного отпуска, отпуска по уходу за ребенком;
10. риск «увольнения» в любой момент по инициативе работодателя без выплаты зарплаты.
Соглашаясь на работу без официального оформления трудовых отношений, наемный работник практически лишается возможности социальной и правовой защиты, становится уязвимым в случае возникновения конфликтных ситуаций, нарушения работодателем обозначенных ранее договоренностей.
Забота о своем будущем начинается с правильного выбора сегодня. Официальное трудоустройство — это гарантия стабильности и уверенности в завтрашнем дне.