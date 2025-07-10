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Бессовестный делец из Архангельска отремонтировал школьную ограду за 7 млн

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и бывшего специалиста административно-хозяйственной деятельности одной из общеобразовательных школ г. Архангельска, обвиняемой по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве).

Органом предварительного расследования установлено, что с 29.12.2022 по 29.12.2023 между образовательным учреждением и обществом было заключено семь контрактов на проведение капитального ремонта ограждения территории школы на общую сумму свыше 7 млн рублей. 

Обвиняемый, используя служебное положение, составил подложные документы о том, что в рамках заключенных контрактов якобы произвел демонтаж ранее установленных элементов ограждения, а также установил новые элементы и направил их на подпись указанному предстателю школы.

 Обвиняемая, зная, что в полном объеме работы не произведены, устраняя препятствия для совершения мошенничества, убедила руководство школы подписать счета, на основании которых были подготовлены платежные документы и денежные средства в размере  свыше 4,5 млн рублей, причинив тем самым бюджету города  имущественный ущерб в особо крупном размере.  

Уголовное дело направлено в Соломбальский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.

10 июль 15:46 | : Скандалы

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