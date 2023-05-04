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В дело о хищениях на "Северодвинском хлебокомбинате" добавлен новый эпизод

Прокуратура г. Северодвинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего исполнительного директора АО «Северодвинский хлебокомбинат», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 160 УК РФ (покушение на растрату). 

Установлено, что обвиняемый в период с 05 апреля 2021 года по 23 декабря 2021 года, действуя через аффилированную с ним коммерческую организацию, используя свое служебное положение и полномочия по занимаемой в АО «Северодвинский хлебокомбинат» должности, заключил со сторонней организацией, не осведомленной о его преступных намерениях, договор поставки лома и отходов черного и цветного металлов и сплавов, принадлежащих хлебокомбинату, на сумму 600 000 рублей, намереваясь обратить вырученные денежные средства в свою пользу, то есть произвести растрату имущества предприятия.

В дальнейшем обвиняемый, в период времени с 23 декабря 2021 года по 26 января 2022 года, получив от сторонней организации в качестве предоплаты                    600 000 рублей, организовал демонтаж и вывоз с территории АО «Северодвинский хлебокомбинат» части негабаритного лома на сумму 41 650 рублей.

Довести преступление до конца обвиняемый не смог, поскольку его действия были обнаружены и пресечены руководством АО «Северодвинский хлебокомбинат».

Вину в совершении преступления обвиняемый не признал, однако, произвел возврат незаконно полученных денежных средств. 

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу  в Северодвинский городской суд.

19 июнь 08:56 | : Происшествия

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