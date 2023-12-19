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Чиновник госинспекции по маломерным судам из Архангельска украл автозапчасти

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника Центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Архангельской области, обвиняемого по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата), а также индивидуального предпринимателя, обвиняемого по  ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении и растрате).

По версии следствия сотрудник Центра, являясь материально-ответственным лицом, за поставленные его знакомым индивидуальным предпринимателем по государственному контракту автозапчасти, в период с 28.11.2022 по 17.02.2023, используя свое служебное положение, присвоил, а затем растратил вверенное ему имущество, общей стоимостью свыше 100 тысяч рублей путем возвращения его части поставщику. Впоследствии индивидуальный предприниматель данное имущество реализовал.

Вину в совершении инкриминируемых преступлений обвиняемые не признали.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области и  направлено в Октябрьский районный суд  г. Архангельска для рассмотрения по существу.  

(фото с https://nsk.aif.ru) 

23 январь 08:52 | : Скандалы

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