Архангельский коммерсант присвоил деньги, выделенные на уборку города

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя директора по коммерческой работе и финансам одного из Обществ с ограниченной ответственностью, расположенного в г. Архангельске, деятельность которого связана с уборкой города по обвинению в присвоении и растрате (ч. 3 ст.160 УК РФ).

Установлено, что обвиняемый в период с 03.02.2021 по 20.05.2021, обладая в соответствии с Уставом Общества организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, фиктивно заключил 15 трудовых договоров с работниками, которые в вышеуказанный период времени фактически свои трудовые обязанности не выполняли, на работу не выходили.

После этого, заместитель директора с целью личного обогащения произвел выплату этим работникам заработной платы на сумму свыше 484 тыс. рублей то есть в крупном размере, причинив юридическому лицу материальный ущерб.

Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал в полном объеме. Причиненный ущерб возмещен им частично.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения по делу оно будет направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.