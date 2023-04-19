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Архангельский коммерсант присвоил деньги, выделенные на уборку города

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя директора по коммерческой работе и финансам одного из Обществ с ограниченной ответственностью, расположенного в г. Архангельске, деятельность которого связана с уборкой города по обвинению в присвоении и растрате (ч. 3 ст.160 УК РФ).

Установлено, что обвиняемый в период с 03.02.2021 по 20.05.2021, обладая в соответствии с Уставом Общества организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, фиктивно заключил 15 трудовых договоров с работниками, которые в вышеуказанный период времени фактически свои трудовые обязанности не выполняли, на работу не выходили. 

После этого, заместитель директора  с целью личного обогащения произвел выплату этим работникам заработной платы  на сумму свыше 484 тыс. рублей то есть в крупном размере, причинив юридическому лицу материальный ущерб. 

Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал в полном объеме. Причиненный ущерб возмещен им частично. 

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения по делу оно будет направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.  

14 июнь 16:16 | : Скандалы

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