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Жительница Мезени торговала авиабилетами на свой карман

Лешуконский районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинения и признал 44-летнюю жительницу г. Мезени виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества в крупном размере).

Установлено, что виновная в период с 03 июня по 31 декабря 2024 года, находясь в аэропорту г. Мезени, на основании договора возмездного оказания услуг с АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» осуществляла продажу авиабилетов, однако полученные от пассажиров денежные средства в кассу либо на расчетный счет не вносила, присваивая их себе, похитив таким образом 636 тыс. рублей. 

Подсудимая вину в совершении инкриминируемого преступления признала, частично возместила причиненной ущерб. 

Приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Гражданский иск представителя потерпевшего удовлетворен в размере 631 тыс. рублей, наложенный на денежные средства и автомобиль подсудимой арест сохранен до момента исполнения судебного акта в части возмещения причиненного ущерба.

Приговор суда не вступил в законную силу.

 

10 июль 09:06 | : Скандалы

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