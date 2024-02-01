В НАО финансист украла у сельсовета более 18 млн рублей

Нарьян-Марский городской суд Ненецкого автономного округа согласился с позицией государственного обвинителя и признал 29-летнюю местную жительницу виновной по ч. 1 ст. 187, ч. 4 ст. 160 УК РФ (неправомерный оборот средств платежа, то есть изготовление в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Установлено, что подсудимая с 10.01.2022 по 27.12.2023, последовательно занимая должности специалиста и главного специалиста финансового отдела администрации сельского поселения «Великовисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа, составляла подложные платежные поручения, в которых неправомерно указывала сведения о перечислении ей денежных средств в виде заработной платы и иных выплат, на получение которых она в действительности не имела права. Виновная незаконно присвоила таким образом денежные средства в общей сумме 18 255 893 рублей, которые обратила в свою пользу и распорядилась ими по своему усмотрению.

Осужденная вину в совершении преступлений признала, частично возместила причиненный ущерб.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.

Гражданский иск прокурора о возмещении ущерба удовлетворен.

В законную силу приговор не вступил.