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В Архангельской области заведующая-игрооманка разворовала свой же магазин

Няндомский районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинителя и признал бывшую заведующую магазином виновной по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному совершенное лицом с использованием служебного положения).

Суд установил, что подсудимая в декабре 2023 года, устроившись на указанную должность, ежедневно в конце рабочего дня присваивала себе дневную выручку магазина, похитив таким образом денежные средства в размере 185 тыс. руб., которые она в последующем проиграла на ставках в сети Интернет.

Вину в совершении преступления подсудимая признала в полном объеме. 

Приговором суда ей назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.

03 июль 09:06 | : Скандалы

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