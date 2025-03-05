В Коряжме продавец дважды обокрала собственный магазин

Коряжемский городской суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинения и признал 39-летнюю жительницу города Коряжмы виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере).

Установлено, что продавец магазина по продаже спортивных товаров в течение 2022 – 2024 г.г. принимала от покупателей магазина наличные денежные средства за проданный ею товар, которые в кассу магазина не вносила, присваивала их себе, тратя на собственные нужды. Ущерб от ее незаконных действий составил более 500 тыс. рублей.

Обвиняемая вину в совершении преступления признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, активно способствовала расследованию преступления, при этом 17.12.2024 осуждена за аналогичное преступление к реальному лишению свободы.

Исследовав установленные по уголовному делу обстоятельства, суд признал подсудимую виновной и с учетом ранее назначенного наказания окончательно назначил наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Этим же приговором с осужденной взыскан причиненный ущерб в пользу потерпевших в сумме 561 592 рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.