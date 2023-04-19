Главбух "Сура-хлеб" за хищение 3 млн получила 4 года условно

Пинежский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал виновной 42 – летнего бывшего главного бухгалтера ООО «Сура-хлеб» по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества в особо крупном размере).

Установлено, что женщина с 19.06.2018 по 12.07.2022, используя свое служебное положение, а с 13.07.2022 по 19.08.2022, выполняя работу бухгалтера на основании договоров подряда, совершала хищения вверенных ей денежных средств, принадлежащих ООО «Сура-хлеб» путем присвоения.

Получая денежные средства из кассы и с расчетного счета организации, она перечисляла их на свой банковский счет под видом заработной платы, похитив таким образом свыше 3 млн рублей.

Обвиняемая до совершения инкриминируемого ей преступления к уголовной ответственности не привлекалась, вину в совершении преступления признала полностью, раскаялась в содеянном, частично возместила причиненный преступлением ущерб.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.