Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Бывший начфин Холмогорского округа попался на присвоении миллиона

Прокуратура Холмогорского района провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия коррупции в администрации Холмогорского муниципального округа.

Установлено, что на протяжении длительного периода времени с сентября 2011 года по декабрь 2024 года муниципальный служащий, занимая руководящую должность в органах местного самоуправления, под видом выплаты себе премий, используя свое служебное положение, присвоил принадлежащие администрации денежные средства в сумме около 1 млн рублей. 

В этой связи по материалам прокурорской проверки в отношении бывшего начальника финансового управления администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение).

Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокурора.

06 март 15:30 | : Скандалы

Главные новости


Юрий Шалауров: «В Народный фронт за красивые глаза не берут»
Как "лампочка Ильича" пришла в архангельскую деревню

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2025 (93)
Февраль 2025 (390)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)



Деньги


все материалы
«    Март 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20