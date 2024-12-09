Бывший начфин Холмогорского округа попался на присвоении миллиона

Прокуратура Холмогорского района провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия коррупции в администрации Холмогорского муниципального округа.

Установлено, что на протяжении длительного периода времени с сентября 2011 года по декабрь 2024 года муниципальный служащий, занимая руководящую должность в органах местного самоуправления, под видом выплаты себе премий, используя свое служебное положение, присвоил принадлежащие администрации денежные средства в сумме около 1 млн рублей.

В этой связи по материалам прокурорской проверки в отношении бывшего начальника финансового управления администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение).

Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокурора.