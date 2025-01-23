В Поморье еще одна проворовавшаяся чиновница отделалась штрафом

Вельский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал бывшую главу сельского поселения «Хозьминское» Вельского муниципального района виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Установлено, что обвиняемая в период с 28.07.2014 по 25.09.2020 зная, что правовые основания для начисления ей премий отсутствуют, поскольку решениями Совета депутатов сельского поселения ей, как выборному лицу местного самоуправления, установлены фиксированные размеры денежного вознаграждения без предоставления возможности дополнительного премирования и иных денежных поощрений. В нарушение положений действующего законодательства, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, похитила вверенные ей денежные средства путем их присвоения посредством издания заведомо незаконных распоряжений о выплатах себе премий и иных денежных поощрений на общую сумму 302 100 рублей, причинив бюджету муниципального образования ущерб в вышеуказанном размере.

Вину в совершении преступления обвиняемая признала в полном объеме, возместила причиненный ущерб.

Судом осужденной назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.





