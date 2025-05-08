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Начальник отделения почты в Шенкурске притырила деньги клиентов

Виноградовский районный суд согласился с позицией прокуратуры и признал бывшего начальника отделения почтовой связи Шенкурского муниципального округа виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с причинением значительного ущерба гражданам, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Установлено, что осужденная, являясь начальником отделения почтовой связи, используя свое служебное положение, умышленно похитила денежные средства в размере свыше 67 тыс. руб., предназначенные 17 гражданам для выплаты пенсий и социальных пособий, внеся при этом в единую автоматизированную систему УФПС заведомо ложные сведения о произведенных выплатах с целью сокрытия совершенного преступления.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Гражданский иск представителя потерпевшего на сумму 67 тыс. руб. удовлетворен.

Приговор не вступил в законную силу.

17 июнь 14:18 | : Происшествия

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