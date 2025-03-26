Прокуратура Архангельска через суд выбила у властей города школьный автобус

Прокуратурой города Архангельска проведена проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения прав учащихся на транспортное обеспечение к школе и обратно.

Установлено, что администрацией ГО «Город Архангельск» в нарушение положений действующего законодательства не организован подвоз школьным автобусом более 30 учащихся МБОУ «Средняя школа № 77» к месту учебы и обратно при их проживании на расстоянии более 500 метров от ближайшей автобусной остановки.

Решением Исакогорского районного суда г. Архангельска по иску прокурора города на орган местного самоуправления возложена обязанность организовать перевозку учащихся к образовательной организации и обратно, отвечающую установленным требованиям безопасности их жизни и здоровью.