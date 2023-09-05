В ряде школ Архангельской области обнаружена опасность пожара

Органами прокуратуры Архангельской проведена проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья учащихся во время осуществления образовательного процесса.

Установлено, что здания МБОУ «Золотухская основная общеобразовательная школа» в Онежском районе и МБОУ «Коношеозерская средняя школа им. В.А. Корытова» и его структурном подразделении МБДУ «Рябинка» в Коношском районе не соответствуют требованиям санитарного законодательства, пожарной безопасности.

В целях устранения выявленных нарушений прокурорами в суд направлены исковые заявления с требованием об обязании органов местного самоуправления принять меры к обеспечению безопасных условий обучения для учащихся.

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования образовательные организации готовы к новому учебному году. В Онежском районе проведен капитальный ремонт кровли здания школы, в Коношском районе из местного и областного бюджетов дополнительно выделено 1,5 млн рублей, на которые в учреждениях заменена система автоматической пожарной сигнализации.