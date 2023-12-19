Прокуратура Архангельска взгрела администрацию округа за небезопасность детей

Прокуратура г. Архангельска проведена проверка соблюдения законодательства об образовании в сфере обеспечения безопасных условий перевозки обучающихся к образовательным организациям города.

Установлено, что на маршрутах подвоза учащихся трех образовательных организаций территориальных округов Варавино-Фактория и Майская Горка имеются дефекты дорожного покрытия, разметки, отсутствуют остановочные пункты автобусов в местах посадки/высадки детей, что не обеспечивает безопасность школьных перевозок.

Вступившим в законную силу решением Ломоносовского районного суда г. Архангельска бездействие администрации городского округа в данной сфере признано незаконным.

Исполнение решения суда находится на контроле у прокурора города.